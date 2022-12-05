У Тірренському морі почав вивергатися популярний серед туристів вулкан Стромболі.

В Італії після виверження вулкана Стромболі сталося цунамі. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, на вулкані зафіксували інтенсивні вибухи і великі пірокластичні потоки, а виверження викликало невелике локальне цунамі.

За даними видання, спочатку в Райні вулкана посилилися сейсмічні поштовхи, а потім з Північного кратера вилилася лава. Все це супроводжувалося інтенсивною вибуховою активністю.

Відео дня

Як повідомляється, потік швидко спустився і досяг моря, викликавши локальне цунамі висотою 1,5 метра.

Вулкан Стромболі в Італії: що про нього відомо

Вулкан Стромболі розташований на однойменному острові в Тірренському морі.

Вулкан Стромболі постійно активний і знаменитий частими маленькими виверженнями, що спостерігаються з різних точок острова і навколишнього моря.

Виверження вулкана Стромболі практично не припиняється останні 20 тисяч років. При цьому дуже рідко на Стромболі трапляються катастрофічні виверження.

Вас також можуть зацікавити новини: