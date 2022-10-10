Місцевим мешканцям рекомендували не виходити з дому та триматися подалі від вікон. Зазначається, що тераса кратера частково обвалилася.

На італійському острові Стромболі прокинувся вулкан. Він вивергнув масштабний потік лави у море, а густий дим вкрив всю територію навколо вулкану.

Про це повідомляє газета Сorriere della Sera.

Мер Ліпарі Ріккардо Гулло рекомендував місцевим мешканцям не виходити з дому та триматися подалі від вікон. Зазначається, що тераса кратера частково обвалилася. Через це виник землетрус, який тривав 3 хвилини.

Потік розжареної лави у морі спричинив підйом води на два сантиметри.

"Поки що ситуація контрольована, оскільки лава своїм природним шляхом дійшла до моря. Небезпеку представляє підвищення рівня газу, який, живлячи магму, може створити вибухи, свого роду вулканічні бомби. Робити прогнози в цих випадках неможливо, будемо сподіватися, що ситуація не погіршиться", – заявила журналістам місцева жителька.

Виверження вулканів

Минулого року вулкан Стромболі також активізувався у жовтні. Спочатку стався вибух, а потім один з кратерів випустив потік лави.

Цього року на Сицилії в Італії сталося сильне виверження вулкана Етна. Через виверження колірний код для авіації був підвищений до червоного.

Водночас вчені з Нової Зеландії встановили, що місцевий супервулкан кальдерного типу Таупо знову проявляє активність. Його виверження у 232 році нашої ери призвело до катастрофічних наслідків для Землі. Таупо вважається одним з найнебезпечніших супервулканів у світі.

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