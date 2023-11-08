Співробітники фіксували обмежену видимість, південний вітер.

На Чорногірському хребті зранку вирувала негода. Гори засипало снігом.

Про це по відомив рятувальник ДСНС в Івано-Франківської області Василь Фіцак, оприлюднивши відео з Чорногори. "На Чорногорі прийшла зима", - написав він.

За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, така погода на хребті була з сьогоднішнього ранку. Співробітники фіксували обмежену видимість, південний вітер з поривами до 9 м/с, термометр показував -1°С.

Сніг у Карпатах

Цього року перший сніг у Карпатах випав 9 жовтня. На високогір'ї зафіксували мороз -6°, а також вітер швидкістю 7 м/с. А 16 жовтня рятувальники показали засніжену вершину гори Піп Іван. Рятувальники тоді повідомляли, що Карпати другий день засипало снігом, а видимість становила не більше 30 метрів. Рятувальники врятували туриста біля підніжжя гори Шпиці.

Погода на 9 листопада

У четвер температура в Україні продовжить знижуватися. При цьому дощі практично покинуть територію нашої країни. Опади очікуються лише місцями на сході та в Криму. У Києві завтра буде похмуро, суцільна хмарність. Температура повітря вночі +6°, вдень +10°.

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