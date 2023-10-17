Рятувальники та прикордонники нагадали про правила безпеки під час походів.

Карпати другий день засипає снігом, а видимість становить не більше 30 метрів. Рятувальники врятували туриста біля підніжжя гори Шпиці

"Станом на 08:30, 17.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 м), вітер західний, 7 м/с., температура повітря -6°C", - йдеться у повідомленні чорногорського гірничо пошуково-рятувального поста в Facebook.

При цьому в Івано-Франківській області в горах врятували туриста, який через негоду не міг самостійно повернутися. У складній ситуації опинився житель Дніпра, 1970 року народження, який знаходився в наметі біля підніжжя гори Шпиці.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій України зазначили, що турист потребував допомоги.

"Рятувальники знайшли потерпілого, надали допомогу і супроводжували мандрівника, жителя міста Дніпра, на тимчасове розміщення в туристичному притулку", - йдеться в повідомленні.

Також в ДСНС закликали туристів пам'ятати про небезпеку в горах.

"Гори - це, не тільки про подорожі, а й, в першу чергу, про відповідальне ставлення до туристичних походів. Пам'ятайте, що самовпевненість може коштувати життя!" - підкреслили рятувальники.

У свою чергу прикордонники нагадали, що спроби незаконно перетнути кордон складних погодних умовах можуть становити загрозу життю та здоров'ю

"Сніжна погода вже перетнула кордон. На фото - мальовничі високогірні ділянки державного кордону на Закарпатті, які вже вкрили сніг. Температура повітря опустилася до -2°C. Просимо громадян в туристичних походах врахувати погіршення погодних умов. Порушникам нагадуємо, що спроби незаконного перетину кордону можуть становити загрозу вашому життю та здоров'ю", - зазначили в ДПСУ.

Погода в Карпатах - останні новини

Перший сніг випав в Українських Карпатах 8 жовтня. Опади зафіксували на горі Піп Іван, де знаходиться колишня обсерваторія "Білий слон".

Вже 9 жовтня на високогір'ї зафіксували мороз -6°, а також вітер швидкістю 7 м/с.

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