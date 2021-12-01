У серпні на найвищій точці льодовикового покриву Гренландії вперше в історії випав дощ.

Нове дослідження показало, що в Арктиці на десятиліття раніше, ніж передбачалося, випаде більше дощів, ніж снігу. Це призведе до вимирання тварин і танення вічної мерзлоти.

Про це повідомляє Independent.

Як повідомляється, перехід від снігу до дощу викликаний швидким потеплінням і втратою морського льоду в результаті кліматичної кризи.

Діяльність людини, в основному спалювання викопного палива, за останні 200 років змусила світ нагрітися приблизно на 1,1°.

Арктика, наприклад, нагрівається більш ніж вдвічі швидше, ніж в середньому світ. За даними супутникових спостережень, з 1979 року морський лід в Арктиці скорочується, при цьому середня протяжність морського льоду знаходиться на найнижчому рівні з 1850 року.

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Нове дослідження міжнародної групи під керівництвом університету Манітоби було опубліковано у вівторок в журналі Nature Communications.

Провідний дослідник Мішель Маккрістал заявила, що зміни матимуть "величезні наслідки", зокрема зменшення снігового покриву, посилення танення вічної мерзлоти й "посилення паводків через збільшення стоку річок".

"Все це матиме наслідки для дикої природи та населення", - попередила вона.

Зокрема, дощі можуть знищити популяції диких карібу, північних оленів і вівцебиків, тому що вода буде перетворюватися в лід, що не дозволить тваринам добувати їжу.

Як повідомляється, в серпні на найвищій точці льодовикового покриву Гренландії вперше в історії випав дощ. Дослідники відзначили, що кількість опадів в Арктиці буде варіюватися в залежності від сезону і регіону. Останні кліматичні моделі показали, що вже до 2050-2080 років осінні дощі будуть переважати над снігопадами.

Нагадаємо, раніше вчені заявили, що танення полярних льодових покривів призводить не тільки до підвищення рівня моря, але і до деформації земної кори.

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Автор: Катерина Лиманська