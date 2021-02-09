В Укргідрометцентрі попередили про "черговий удар зими" та розповіли, коли закінчаться снігопади (відео)

Днями інтенсивність опадів має зменшитися.

В Україні вирує негода / Фото REUTERS

Синоптики попереджають, що завтра, 10 лютого, негода трохи відступить з України.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте також Київ понад добу засипає сніг, комунальники не встигають розчищати дороги (фоторепортаж, відео)

За їхніми словами, інтенсивність опадів має зменшитися. Утім, у четвер фахівці очікують на черговий удар зими. Лише у вихідні, за попередніми прогнозами, сніг вгамується. Але сподіватися, що на цьому сувора зима закінчиться, в Укргідрометцентрі не радять.

"Якщо говорити на майбутнє, то покращення погодніх умов вже починається від вихідних. Буде припинення опадів, але холодне повітря. Тому на наступному тижні значних опадів не очікуємо. Утім, зниження температури вночі до -15°...-20° майже на всій території", - каже синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

Негода в Україні: що відомо