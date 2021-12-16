Землетрус зафіксували в Івано-Франківській області.

Увечері 15 грудня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.

Про це йдеться в повідомленні Головного центрі спеціального контролю.

Як повідомляється, епіцентр землетрусу знаходився в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, південніше міста Надвірна, на глибині 5 кілометрів.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледь відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - пояснили фахівці.

У відомстві нагадали, що цього року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 7 землетрусів, останнє сталося 19 листопада з магнітудою 2,6.

Нагадаємо, 7 грудня землетрус магнітудою 3,4 зафіксували в Чернігівській області. Епіцентр землетрусу був у Корюківському районі, на північ від смт пагорби на глибині 10 кілометрів.

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Автор: Катерина Лиманська