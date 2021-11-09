Землетрус в Україні зафіксували у вівторок вдень.

На Івано-Франківщині зафіксували землетрус, який за класифікацією відноситься до ледве відчутних.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Землетрус магнітудою 2,3 стався у вівторок, 9 листопада, близько 14:00.

"Епіцентр землетрусу знаходився в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірне, на глибині 3 км. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", – йдеться у повідомленні.

За даними центру, протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області зареєстровано землетруси 30 березня,11 травня, 4 та 8 червня, а також 29 жовтня з магнітудами 2,5, 2,6, 2,1 2,5 та 2,3 відповідно.

Нагадаємо, 27 жовтня у Закарпатській області о 04:44 ранку зафіксували землетрус. Магнітуда за шкалою Ріхтера складала 3,1. Землетрус класифікували як ледь відчутний.

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Автор: Тамара Отовська