Підземні поштовхи зафіксували на глибині 10 кілометрів.

На Чернігівщині 7 грудня зафіксували землетрус магнітудою 3,4.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю Державного космічного агентства України, що здійснює контроль за сейсмологічною ситуацією.

Згідно з інформацією, епіцентр землетрусу був у Корюківському районі Чернігівської області, на північ від смт Холми на глибині 10 км. Землетрус зафіксовано о 16:45.

"За класифікацією землетрусів він належить до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - уточнили в Головному центрі спеціального контролю.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада Перу сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,5. В результаті стихії пошкоджено будівлі, а дороги виявилися заблоковані уламками.

А на початку листопада землетрус зафіксували на Івано-Франківщині.

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Автор: Ірина Синельник