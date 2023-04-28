Магнітуда підземних поштовхів становила 2,2.

У четвер, 27 квітня, в Україні стався землетрус, який можна було відчути. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус зареєстровано за 7 кілометрів на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області. Його магнітуда становила 2,2 за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрус відноситься до "ледве відчутних". Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

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Землетруси в Україні

На заході України землетруси - не рідкість. Так, подібний за силою землетрус з цього ж району був зареєстрований 12 квітня 2023 року. Джерело землетрусу знаходилось за 10 кілометрів на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області, на глибині 6 кілометрів. Його магнітуда склала 2,5 за шкалою Ріхтера.

Через кілька днів, 14 квітня, відчутний землетрус стався на Закарпатті. Підземні поштовхи магнітудою 3,4 зафіксували о 04:54. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 кілометрів на схід від міста Іршава, на глибині 7 кілометрів.

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