У шести областях України випало до 8 сантиметрів снігу

У Львівській та Закарпатській областях - невеликий дощ.

В Україні випав сніг / Фото REUTERS

У Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях випало від 2 до 8 сантиметрів снігу.

Про це повідомляє Укравтодор.

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Туман у західних, північних та Одеській областях. У Львівській та Закарпатській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

"Покриття на дорогах державного значення переважно мокре, у Сумській області - засніжене; у Дніпропетровській та Луганській областях місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

У службі зазначають, що на більшості перевальних ділянках доріг без опадів, лише у Закарпатській області - дощ. Стан покриття мокре, на Вишківському перевалі - снігова каша.

Прогноз погоди на 24 грудня: дані Погоди УНІАН

У четвер, 24 грудня, в Україні потеплішає. Температура в західних регіонах підвищиться до +8°. Практично на всій території країни очікуються зливи, сніг випаде тільки в Полтаві та Харкові.

У Києві сьогодні очікується злива, температура повітря вночі +2°, вдень +3°.