У шести областях України випало до 8 сантиметрів снігу
У Львівській та Закарпатській областях - невеликий дощ.
У Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Херсонській та Чернігівській областях випало від 2 до 8 сантиметрів снігу.
Про це повідомляє Укравтодор.
Після сильного снігопаду Київ огорнув густий туман (фото)
Туман у західних, північних та Одеській областях. У Львівській та Закарпатській областях невеликий дощ. На решті території без опадів.
"Покриття на дорогах державного значення переважно мокре, у Сумській області - засніжене; у Дніпропетровській та Луганській областях місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
У службі зазначають, що на більшості перевальних ділянках доріг без опадів, лише у Закарпатській області - дощ. Стан покриття мокре, на Вишківському перевалі - снігова каша.
Прогноз погоди на 24 грудня: дані Погоди УНІАН
У четвер, 24 грудня, в Україні потеплішає. Температура в західних регіонах підвищиться до +8°. Практично на всій території країни очікуються зливи, сніг випаде тільки в Полтаві та Харкові.
У Києві сьогодні очікується злива, температура повітря вночі +2°, вдень +3°.
- Вінниця+3°... +2°
- Дніпро0°... -3°
- Донецьк-2°... -11°
- Житомир+3°... +1°
- Запоріжжя+1°... -2°
- Івано-Франківськ+8°... +3°
- Київ+2°... +1°
- Кропивницький+1°... 0°
- Луганськ-3°... -14°
- Луцьк+7°... +3°
- Львів+9°... +3°
- Миколаїв+5°... +3°
- Одеса+7°... +4°
- Полтава-1°... -3°
- Рівне+6°... +3°
- Сімферополь+4°... +3°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль+5°... +4°
- Харків-2°... -5°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницький+2°... +1°
- Черкаси+2°... 0°
- Чернігів+1°... 0°
- Чернівці+7°... +3°