Вже 5-6 лютого температура повітря знизиться до 5-10°C градусів морозу в нічні години і -0-6°C вдень.

Починаючи з найближчих вихідних, температура повітря по всій території Україні знижуватиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу сказала синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталя Птуха.

"Одразу зазначу, що розслаблятися не варто, тому що, дійсно, у нас зараз погода вже набуває більш зимового характеру. Вже на цьому тижні ми це відчували. Час від часу по території України спостерігалися опади. Поки що це були невеликі опади, переважно у вигляді опадів змішаної фази - міг бути мокрий сніг у поєднанні з дощем", - розповіла Птуха.

Відео дня

Вона зазначила, що у нічні години практично по всій території України температура стабільно опускалась нижче 0°C, але в денні години температура була з "невеличким плюсом".

"А ось надалі, починаючи з цих вихідних, температура по всій території України буде знижуватись і знову набувати морозних значень, від'ємних. Морози у нас будуть як у нічні, так і у денні години", - розповіла Птуха.

Синоптик уточнила, що морози будуть не надто сильні, але потрібно утеплюватися. За її словами, завтрашня доба стане перехідною.

"Ще вночі буде у нас мінус по всій території України, а вдень від 3°C морозу до 2°C тепла, а ось вже 5-6 лютого починається зниження температури і вже буде 5-10°C морозу у нічні години, і 0-6°C морозу у денні години", - пояснила Птуха.

Також вона додала, що із заходу наближається циклон, який вплине на західні і південні області.

"У цих областях ми очікуємо найближчим часом посилення вітру і пориви до 15-20 метрів за секунду", - сказала вона. Особливо це стосується Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

"Цей циклон несе опади. У цих областях також завтра очікуємо на значний сніг. Зверніть на це велику увагу", - попередила Птуха.

Синоптик зауважила, що за таких погодних умов потрібно утриматися від походу в гори через значну лавинну небезпеку.

Прогноз погоди в Україні

Як повідомляв УНІАН, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує зниження температури в Україні на початку лютого на 3-6 градусів. За його даними похолодання відбудеться в період з 4 по 7 лютого в результаті надходження холодних повітряних мас з півночі.

За словами Кібальчича, найхолодніше буде в Карпатах, де температура вночі опускатиметься до -16°, на решті території буде до -10°.

Синоптик Наталка Діденко також попереджала, що найближчими вихідними почнеться похолодання, а весь наступний тиждень буде в Україні морозним та з періодичним снігом.

Вас також можуть зацікавити новини: