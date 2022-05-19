Атлантичне узбережжя одного з міст завалило морською піною.

На Уругвай і Бразилію налетів незвично потужний шторм "Якекан". Ураганні вітри й проливні дощі залишили сотні тисяч людей без електрики. А в одному з міст під час шторму зняли незвичайне природне явище.

Як повідомляє The Watchers, атлантичне узбережжя міста Пунта-дель-Есте буквально завалило морською піною.

За словами морських біологів, піна, швидше за все, утворилася через велику кількість мікроводоростей, що містяться у воді.

Як повідомляється, циклон приніс з собою вітер зі швидкістю до 130 км/год. Метеоролог Скотт Дункан описав "Якекан" як "рідкісний і сильний циклон, який може бути історичним за інтенсивністю на цій широті в Південній Америці в цей час року".

В Уругваї та Бразилії сотні тисяч будинків залишилися без електрики. Вже відомо про двох загиблих.

Нагадаємо, кілька днів тому в Італії на острові Сицилія знову почав вивергатися вулкан Етна.

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