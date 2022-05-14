Вулкан випустив потік лави і шлейф пари й попелу.

В Італії на острові Сицилія почав вивергатися вулкан Етна.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, на одному зі схилів вулкана відкрився еруптивний розлом після серії викидів попелу. Це призвело до утворення невеликого лавового потоку, фронт якого досяг північного підстави кратера.

За даними видання, потік все ще активний і станом на ранній ранок суботи, 14 травня, утворює багаті попелом і парою шлейфи.

Вулкан Етна-що про нього відомо?

Етна - активний вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поруч з містами Мессіна і Катанія.

Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. Зараз Етна на 22 м нижче, ніж був в 1865 році. Зараз його висота приблизно 3329 метрів, а його вік налічує понад 350000 років.

Вулкан Етна може кілька разів на рік спалахувати, вивергаючи лаву і попіл високо над островом Сицилія. Останнє велике виверження відбулося в 1992 році.

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