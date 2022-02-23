Влада евакуювала понад 30000 людей на шляху циклону.

Циклон "Емнаті" атакував Мадагаскар. Це вже четвертий великий шторм на острові за місяць.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, вітер зі швидкістю до 135 кілометрів на годину накрив Мадагаскар рано вранці в середу, 23 лютого. "Емнаті" налетів на південно-східну частину острова, де менш ніж три тижні тому інший циклон - "Батсірай" - забрав життя десятків людей.

За даними агентства, понад 30000 осіб були евакуйовані на шляху "Емнаті".

Нагадаємо, раніше Мадагаскар постраждав від циклону "Батсірай". Його жертвами стали понад сто осіб. Ще раніше циклон "Ана" забрав життя 55 осіб.

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