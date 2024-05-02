Учені попереджають про можливість цунамі.

В Індонезії евакуюють тисячі людей через виверження вулкана Руанг, що триває. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, наразі з вулкана Руанг вивергається сірий дим. Центр вулканології та пом'якшення геологічних небезпек підвищив статус тривоги до найвищого. Також жителів попереджають про цунамі, яке може утворитися через обвалення вулканічного матеріалу в океан.

За даними агентства, місцевий аеропорт закрито. Тим часом авіакомпанія AirAsia повідомила, що виверження торкнулося рейсів на малайзійський острів Борнео.

Виверженнявулкана Руанг - що відомо

Вулкан Руанг в Індонезії почав вивергатися 29 квітня. Він викинув у небо стовп попелу і диму, а також почав випускати лаву, що спонукало владу евакуювати понад 12 000 людей із прилеглого острова Тагуланданг. Виверження також супроводжувалося вулканічними блискавками. Це явище, пов'язане з виверженням попелових шлейфів в атмосферу.

Це вже друге потужне виверження за останні два тижні. Попереднє сталося 16 квітня.

Зазначимо, що Індонезія розташована на так званому "Тихоокеанському вогняному кільці", зоні високої сейсмічної активності, де зустрічаються численні тектонічні плити.

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