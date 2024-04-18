Навколо вулкана створено зону відчуження в 6 кілометрів і перервано польоти.

На півночі Індонезії почав вивергатися вулкан Руанг. Про це повідомляє Aljazeera.

За даними агентства, понад 11 тисяч людей необхідно евакуювати.

"Щонайменше 11 615 жителів, які перебувають у зоні ризику, повинні евакуюватися в безпечне місце", - заявила влада.

Також у регіоні перервано авіасполучення, оскільки Руанг викидає в небо попіл і дим на висоту понад два кілометри.

Гора Руанг, розташована в провінції Північний Сулавесі, вперше почала вивергатися у вівторок, піднявши високо в небо клубочкові хмари диму і попелу. Після ще чотирьох вивержень індонезійське вулканологічне агентство підвищило рівень небезпеки до четвертого, найвищого.

Фахівці також розширили зону відчуження навколо кратера з чотирьох кілометрів до шести.

Чиновники також занепокоєні тим, що частина вулкана може обрушитися в море і спричинити цунамі, як це сталося під час попереднього виверження 1871 року.

Вулканологи тим часом повідомляють, що активність Руанга зросла після двох землетрусів, що сталися за останні тижні.

Вулкани в Індонезії

Індонезія розташована в зоні "вогняного кільця". У країні налічується 120 діючих вулканів.

У 2018 році виверження індонезійського вулкана Анак Кракатау спричинило цунамі вздовж узбережжя Суматри і Яви після того, як частини гори впали в океан. Сотні людей загинули.

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