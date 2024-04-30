Це вже друге велике виверження вулкана у квітні.

В Індонезії 29 квітня почалося велике виверження вулкана Руанг. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, вулкан викинув у небо стовп попелу і диму на висоту 19,2 кілометра над рівнем моря.

Через виверження місцева влада підвищила рівень тривоги до максимального, а авіаційний колірний код - до червоного. Це потужне виверження сталося всього через 2 тижні після аналогічного виверження 16 квітня.

Як повідомляється, інтенсивне виверження супроводжується викидом розпеченої лави, яка злітає в небо, забарвлюючи його в червоний колір. Це вражаюче видовище посилили вулканічні блискавки - явище, пов'язане з виверженням попелястих шлейфів в атмосферу. Такі візуальні прояви є типовими ознаками значної вулканічної активності, що вказує на викид величезної кількості енергії та матеріалу зсередини Землі.

Пост екстреного реагування, встановлений за 7 кілометрів, постраждав від рясного дощу з каміння та гравію.

За даними видання, 30 квітня ситуація почала стабілізуватися. Однак на острові, де відбувається виверження, задля безпеки вимкнули електрику. Мешканцям і туристам настійно рекомендують зберігати пильність і не наближатися до вулкана.

Також у районі виверження оголошено евакуацію. Крім того, населенню рекомендується постійно носити маски, щоб захистити себе від вулканічного попелу, який становить значний ризик для здоров'я.

Вулкан Руанг - що відомо

Це виверження - вже друге за останні два тижні. Попереднє велике виверження сталося 16 квітня. Тоді в регіоні було перервано авіасполучення, оскільки Руанг викидав у небо попіл і дим на висоту понад два кілометри.

Зазначимо, що Індонезія розташована в зоні "вогняного кільця". У країні налічується 120 діючих вулканів.

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