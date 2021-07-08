Вулкан Фаградальсфьядль спостерігали з космосу.

Вчені завдяки супутникам змогли спостерігати за виверженням ісландського вулкана з невимовною назвою Фаградальсфьядль.

Про це повідомляє ВВС.

Як повідомляється, завдяки новій системі спостереження стало можливим розглянути об'єкти через хмари навіть вночі, коли цільова область темна.

За даними агентства, це дозволило простежити, як розпечена порода розтікається від жерла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цей вулкан був виставлений на продаж. Вже знайшлися покупці. Вулкан приваблює безліч туристів, які влаштовують тут пікніки і навіть час від часу грають у волейбол.

Очікується, що потенційні покупці зможуть заробити на туристичному потенціалі цього місця.

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Автор: Катерина Лиманська