Покупці на такий незвичайний "товар" вже знайшлися.

Вулкан в Ісландії з невимовною назвою Фаградалсфьялле виставлений на продаж. Більш того, вже знайшлися покупці.

Про це повідомляє Forbes.

Як повідомляється, район виверження на півострові Рейкьянес на захід від столиці Ісландії знаходиться на приватній землі, що належить асоціації землевласників, яка налічує близько 20 осіб.

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Голова асоціації повідомив, що вони отримали запити від ріелторів та інших зацікавлених сторін, і кілька пропозицій вже знаходяться на розгляді.

"Зараз це, мабуть, найгарячіша земля в країні", - пожартував він, додавши, що землевласники готові продати ділянку за відповідною ціною.

Як повідомляється, виверження цього вулкана почалося в березні і тривало протягом декількох тижнів. Це місце приваблює безліч туристів, які влаштовують тут пікніки та навіть час від часу грають у волейбол.

Очікується, що потенційні покупці зможуть заробити на туристичному потенціалі цього місця.

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Автор: Катерина Лиманська