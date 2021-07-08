Шлейф з пари та діоксиду сірки піднявся на 1500 метрів над рівнем моря.

На Філіппінах триває виверження вулкана Таал. Вулкан викинув в атмосферу рекордну кількість діоксиду сірки.

Про це повідомляє meteoprog.

Як повідомляється, за добу 7 липня сейсмологи зафіксували 55 вулканічних землетрусів, при цьому 5 з них тривали від двох до п'яти хвилин.

Вулкан почав проявляти активність ще на початку квітня. У четвер, 1 липня, відбулося перше виверження. 4 липня за добу вулкан викинув 22,628 тон діоксиду сірки - це рекорд для Таала.

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Як повідомляється, шлейф з пари та діоксиду сірки піднявся на 1500 метрів над рівнем моря і рухається на південний захід від основного кратера вулкана. У регіоні досі зберігається третій рівень небезпеки. Людей просять бути готовими до евакуації, пілотів закликають не літати в районі виверження.

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Автор: Катерина Лиманська