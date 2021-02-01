Видовищна краса: на Сицилії вивергається вулкан Етна (відео)

Етна є найвищим і найактивнішим вулканом Європи.

Етна продовжує тішити красою місцевих жителів і туристів / Фото REUTERS

Вулкан Етна знову дивує видовищними виверженнями. Нічні кадри зафільмували спеціальні камери спостереження, що розташовані на безпечній відстані.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте також Вулкан Етна на Сицилії став вивергатися з новою силою (відео)

З жерла ще активніше почала витікати лава. А у небо викидаються хмари попелу.

Етна є найвищим і найактивнішим вулканом Європи. Він прокинувся понад тиждень тому. На щастя, від його активності не постраждала ще жодна людина.

Довідка УНІАН. Етна - діючий вулкан, який розташований на східному узбережжі Сицилії, поряд із містами Мессіна й Катанія. Це найвищий нині діючий вулкан в Європі. Його висота змінюється з кожним виверженням. В даний час Етна на 22 м нижчий, ніж був 1865 року.

Площа: 1250 км² біля підніжжя вулкана.

Висота: 3329 м.

Кількість зареєстрованих вивержень: не менше 190.

Найбільший діючий вулкан Європи.

Місце: острів Сицилія в Італії.

Вік: понад 350 000 років.

Виверження вулкану Етна

Вивергатися вулкан почав ще 13 грудня 2020 року - фонтани лави та іскри були добре видно в темряві, розгледіти їх змогли жителі прилеглих населених пунктів.

За даними фахівців, на даний момент небезпеки від виверження для людей немає. Не постраждав від активності Етни й місцевий аеропорт, хоча вулканічна активність нерідко становить загрозу для літаків через частинки попелу в повітрі - зараз аеродром працює без збоїв. А ось над прилеглими селами випадає попіл.