Вулкан вивергався вже десятки разів за останні кілька тижнів.

В Індонезії вивергається вулкан Левотобі, вже відомо про десятьох загиблих. про це повідомляє The New York Times.

Як повідомляється, за останні кілька тижнів на вулкані сталися десятки вивержень. Учені попереджають, що найближчими днями в районі вулкана є також імовірність землетрусів.

Вулканологи зафіксували, що пізно ввечері 3 листопада Левотобі вивергався понад 24 хвилини. Уночі сталося ще кілька вивержень, через що вранці 4 листопада стовп диму і попелу піднявся в небо на кілька сотень метрів.

Виверження спричинило понад дюжину землетрусів, і уряд попередив, що в регіоні може статися ще більше. Повідомляють, що 10 людей загинули. Дев'ять тіл вдалося витягти, а один загиблий досі перебуває під завалами.

Людей просять триматися подалі від вулкана. У довколишніх селах проживає близько 10 тисяч осіб, багато хто з них змушений евакуюватися.

Видання зазначає, що з кінця жовтня вулкан Левотобі Лакі-лакі вивергався 43 рази, а минулого тижня він викинув попіл на висоту до 800 метрів над вершиною.

У серпні цього року на Камчатці стався сильний землетрус магнітудою 7,0. Після самого землетрусу сталася серія афтершоків, а потім почалося виверження вулкана Шивелуч. Прилеглі населені пункти засипало вулканічним попелом.

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