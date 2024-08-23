Потік лави пройшов близько 1 кілометра всього за 10 хвилин.

Нове виверження вулкана почалося в кратері Сундхнукар на півострові Рейк'янес в Ісландії.

Як повідомляє The Watchers, напередодні в регіоні сталася інтенсивна серія невеликих землетрусів.

"Наразі сейсмічної активності не спостерігається на півдні вздовж магматичного коридору. Найбільша сейсмічна активність спостерігається на півночі, що вказує на те, що магма прориває собі шлях на північ, а не на південь", - кажуть вулканологи.

Колірний код авіації підвищили до червоного. Після початку виверження було помічено газовий шлейф, що піднімається на кілька сотень метрів.

Довжина виверження оцінюється приблизно в 1,4 кілометра. Експерти підрахували, що потік лави пройшов близько 1 км всього за 10 хвилин, а тріщина в землі розширилася на 1,5 км приблизно за 40 хвилин.

На півночі розлому, де відбувається виверження, досі відбуваються землетруси магнітудою до 4.

Виверження вулкана в Ісландії - подробиці

У січні 2021 року неподалік від міста Гріндавік в Ісландії почав вивергатися вулкан Фаградальсф'ятль. Це було перше виверження в цьому регіоні за більш ніж вісім століть.

У 2023 році активність вулкана знову зросла, через це довелося евакуювати жителів Гріндавіка, а на підходах до міста було встановлено захисні споруди від лави.

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