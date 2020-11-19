Минулої ночі температура в Україні впала до -20° (карта)

Найтепліше було на Закарпатті - температура вночі склала +5°.

Цієї ночі в Україні вдарив мороз / фото УНІАН

Минулої ночі, 18 листопада, температура в Україні склала від +5° до -20°.

Про це повідомив Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.

Читайте також "Температура буде вищою, ніж 30 років тому": голова Укргідрометцентру розповів про зиму в Україні

Так, цієї ночі спостерігалася наступна температурна картина:

У Київській та Херсонській областях температура склала -2°;

У Чернігівській та Львівській областях температура опустилася до -3°;

У Луцькій, Рівненській, Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях температура склала +3°;

У Закарпатській області вночі було до +5°;

У Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській цієї ночі було -4°;

У Вінницькій, Одеській та Миколаївській стовпчики термометрів опустилися до -1°;

В Івано-Франківській температура трималася на рівні +4°;

У Запорізькій області було -5°;

У Харківській області стовпчики термометрів опустилися до -10°;

У Дніпропетровській області - до -6°;

У Сімферополі 0°.

У Донецькій області температура склала -11°;

У Луганській області була зафіксована найнижча температура за сьогодні: -20°.

Карта температурних контрастів ночі 18 листопада / Фото Укргідрометцентр

Засніжені області України 19 листопада

Станом на сьогодні, 19 листопада, у деяких областях України лежить сніг.

Так, на сьогодні в Україні сніг лежить у семи областях: