Минулої ночі температура в Україні впала до -20° (карта)
Найтепліше було на Закарпатті - температура вночі склала +5°.
Минулої ночі, 18 листопада, температура в Україні склала від +5° до -20°.
Про це повідомив Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.
"Температура буде вищою, ніж 30 років тому": голова Укргідрометцентру розповів про зиму в Україні
Так, цієї ночі спостерігалася наступна температурна картина:
- У Київській та Херсонській областях температура склала -2°;
- У Чернігівській та Львівській областях температура опустилася до -3°;
- У Луцькій, Рівненській, Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях температура склала +3°;
- У Закарпатській області вночі було до +5°;
- У Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській цієї ночі було -4°;
- У Вінницькій, Одеській та Миколаївській стовпчики термометрів опустилися до -1°;
- В Івано-Франківській температура трималася на рівні +4°;
- У Запорізькій області було -5°;
- У Харківській області стовпчики термометрів опустилися до -10°;
- У Дніпропетровській області - до -6°;
- У Сімферополі 0°.
- У Донецькій області температура склала -11°;
- У Луганській області була зафіксована найнижча температура за сьогодні: -20°.
Засніжені області України 19 листопада
Станом на сьогодні, 19 листопада, у деяких областях України лежить сніг.
Так, на сьогодні в Україні сніг лежить у семи областях:
- До 1 см - у Чернігівській області;
- До 3 см - у Харківській області;
- До 8 см - у Луганській області;
- До 5 см - у Київській області;
- До 3 см - в Черкаській області;
- До 1 см - в Кіровоградській області;
- До 1 см - в Миколаївській області.
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