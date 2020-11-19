Минулої ночі температура в Україні впала до -20° (карта)

12:48, 19 листопада 2020
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Найтепліше було на Закарпатті - температура вночі склала +5°.

Цієї ночі в Україні вдарив мороз / фото УНІАН
Цієї ночі в Україні вдарив мороз / фото УНІАН

Минулої ночі, 18 листопада, температура в Україні склала від +5° до -20°.

Про це повідомив Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.

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Так, цієї ночі спостерігалася наступна температурна картина:

  • У Київській та Херсонській областях температура склала -2°;
  • У Чернігівській та Львівській областях температура опустилася до -3°;
  • У Луцькій, Рівненській, Тернопільській, Житомирській та Хмельницькій областях температура склала +3°;
  • У Закарпатській області вночі було до +5°;
  • У Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській цієї ночі було -4°;
  • У Вінницькій, Одеській та Миколаївській стовпчики термометрів опустилися до -1°;
  • В Івано-Франківській температура трималася на рівні +4°;
  • У Запорізькій області було -5°;
  • У Харківській області стовпчики термометрів опустилися до -10°;
  • У Дніпропетровській області - до -6°;
  • У Сімферополі 0°.
  • У Донецькій області температура склала -11°;
  • У Луганській області була зафіксована найнижча температура за сьогодні: -20°.
Карта температурних контрастів ночі 18 листопада / Фото Укргідрометцентр
Карта температурних контрастів ночі 18 листопада / Фото Укргідрометцентр

Засніжені області України 19 листопада

Станом на сьогодні, 19 листопада, у деяких областях України лежить сніг.

Так, на сьогодні в Україні сніг лежить у семи областях:

  • До 1 см - у Чернігівській області;
  • До 3 см - у Харківській області;
  • До 8 см - у Луганській області;
  • До 5 см - у Київській області;
  • До 3 см - в Черкаській області;
  • До 1 см - в Кіровоградській області;
  • До 1 см - в Миколаївській області.

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Автор: Олена Пилипчак

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