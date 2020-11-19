В Україні випало 8 сантиметрів снігу: синоптики назвали засніжені області (карта)

Деякі області України запорошило снігом.

У семи областях України лежить сніг / фото УНІАН

Станом на сьогодні, 19 листопада, в деяких областях України лежить сніг.

Детальну карту з даними надав Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.

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Так, на сьогодні в Україні сніг лежить у семи областях:

До 1 см - у Чернігівській області;

До 3 см - у Харківській області;

До 8 см - у Луганській області;

До 5 см - у Київській області;

До 3 см - в Черкаській області;

До 1 см - в Кіровоградській області;

До 1 см - в Миколаївській області.

Карта снігового покриву в Україні 19 листопада / Укргідрометцентр

Прогноз погоди на 19 листопада: дані погоди УНІАН

У четвер, 19 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями, крім східної частини - там цілий день буде ясна погода. Похмуро буде тільки в Одеській області. Без опадів. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+9°.