В Україні випало 8 сантиметрів снігу: синоптики назвали засніжені області (карта)
Деякі області України запорошило снігом.
Станом на сьогодні, 19 листопада, в деяких областях України лежить сніг.
Детальну карту з даними надав Укргідрометцентр на своїй сторінці в Facebook.
Нестабільний листопад: стало відомо, якою буде погода в Україні до кінця місяця
Так, на сьогодні в Україні сніг лежить у семи областях:
- До 1 см - у Чернігівській області;
- До 3 см - у Харківській області;
- До 8 см - у Луганській області;
- До 5 см - у Київській області;
- До 3 см - в Черкаській області;
- До 1 см - в Кіровоградській області;
- До 1 см - в Миколаївській області.
Прогноз погоди на 19 листопада: дані погоди УНІАН
У четвер, 19 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями, крім східної частини - там цілий день буде ясна погода. Похмуро буде тільки в Одеській області. Без опадів. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до +3°...+9°.
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Погода в Україні
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+2°... -4°
- Донецьк+2°... -6°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя+2°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+3°... -2°
- Кропивницький0°... -4°
- Луганськ-4°... -9°
- Луцьк+8°... +5°
- Львів+9°... +4°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+4°... +3°
- Полтава+2°... -5°
- Рівне+7°... +4°
- Сімферополь+5°... 0°
- Суми+1°... -5°
- Тернопіль+6°... +2°
- Харків0°... -7°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницький+4°... +1°
- Черкаси+2°... -3°
- Чернігів+2°... -3°
- Чернівці+9°... -1°
-3°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:-6 °
Мін./mакс. температура:+1° / +9°
Вологість:55 %
Тиск:768 мм
Вітер: 6.1 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:06:57
Захід16:52
Видимість:16 км
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