Вулкан викинув у небо стовп попелу і диму, відбуваються регулярні землетруси.

В Індонезії готуються до виверження вулкана Ібу. Рівень небезпеки вулкана підвищено до найвищого і вже підготовлено евакуаційні центри. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, 8 травня з'явилися перші ознаки вулканічної активності. Потім їхня сила зростала, а 16 числа стався сплеск активності і фахівці підвищили рівень тривоги до 4 - найвищого.

Результати візуального та інструментального моніторингу показують значні ознаки підвищення активності з середини квітня 2024 року. У районі вулкана відбуваються глибокі та інтенсивні дрібні землетруси, що вказує на міграцію магми на менші глибини.

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Як повідомляється, стовп попелу і диму досяг висоти близько 5000 метрів від вершинного кратера, а розпечені викиди лави поширилися в радіусі 1,5 км.

Людей просять не наближатися до вулкана ближче, ніж на 7 кілометрів, зберігати пильність і дотримуватися вказівок місцевої влади. У разі піплопаду жителям рекомендували використовувати маски та окуляри для захисту.

Місцева влада вже підготувала евакуаційні намети, хоча наказ про евакуацію поки що не віддано.

Вулкан Ібу - що про нього відомо

Вулкан Ібу проявляє високу активність: цьогоріч відбулося понад 80 вивержень, а торік їх було зареєстровано понад 21 000, у середньому близько 58 на день.

Перше зареєстроване виверження вулкана відбулося 1911 року, а активність відновилася в грудні 1998 року з утворенням лавового купола, що призвело до безперервних вибухових викидів попелу.

Нещодавні виверження на вулкані Ібу є найсильнішими з травня 2020 року, коли стовп попелу досяг висоти 13,7 км над рівнем моря.

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