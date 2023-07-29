У Європі хвилі спеки трапляються частіше і інтенсивніше, ніж у багатьох інших частинах світу, а в багатьох будинках немає кондиціонерів.

Не існує єдиного архітектурного прийому, здатного вирішити проблему виснажливої спеки, яка охопила цього літа більшу частину Європи. Але, на думку експертів, на континенті, де кондиціонування повітря відносно обмежене, методи сталого будівництва можуть мати велике значення для захисту мешканців.

Як пише The New York Times, ці особливості, включаючи внутрішні двори, важкі жалюзі, світловідбиваючу фарбу та фасади з білого каменю, можуть зберігати будинки природно прохолодними та зменшувати потребу в кондиціонуванні. Проблема, особливо для середземноморських міст, які пережили пекучу спеку цього літа, полягає в тому, що багато нових будівель були побудовані з використанням західних стилів, які утримують тепло, говорить Маріалена Ніколопулу, професор стійкої архітектури в Кентському університеті в Англії.

Сучасні багатоповерхівки та використання таких матеріалів, як асфальт для доріг, утримують тепло, сприяючи ефекту "теплового острова", коли міста спекотніші, ніж навколишні сільські райони. Спека в Греції призвела до посушливих умов, які спровокували лісові пожежі в деяких частинах країни.

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У Сполучених Штатах деякі власники будинків та підприємства інвестують у недорогі методи охолодження будівель, такі як фарбування дахів білим або іншим світловідбиваючим кольором, що може допомогти зробити кондиціонери більш енергоефективними.

У середземноморських країнах, таких як Греція, Італія, Іспанія та Португалія, традиційні будинки, як правило, мають якості, що дозволяють "дути з вітерцем". Товсті стіни допомагають поглинати тепло протягом дня і віддавати його вночі, а елементи, що забезпечують тінь, такі як перголи, також служать для охолодження жителів і зменшення впливу сонячних променів. Вузькі проходи в деяких центрах міст і обсаджені деревами вулиці також створюють тінь для пішоходів.

У Європі хвилі спеки трапляються частіше і інтенсивніше, ніж у багатьох інших частинах світу, а в багатьох будинках немає кондиціонерів. Уряди Греції, Італії та Іспанії запровадили заходи для захисту жителів від спеки, включаючи направлення людей у громадські місця для охолодження, покладаючись на системи попередження про екстремальну спеку та плануючи створення невеликих парків по сусідству, які можуть бути на кілька градусів прохолоднішими, ніж на вулицях.

Експерти з охолодження кажуть, що підвищена залежність від енергоємних систем кондиціонування повітря не є стійким рішенням. Згідно зі звітом Світового банку за 2019 рік, звичайні охолоджуючі пристрої, включаючи кондиціонери та холодильники, вже становлять до 10 відсотків усіх глобальних викидів парникових газів.

На думку експертів з охолодження, особливо в місцях, де немає кондиціонерів, зміна способу життя має вирішальне значення для адаптації до підвищення температури. Сюди входять уникнення прогулянок на свіжому повітрі в найспекотніші години дня, перевірка вразливих сусідів та дотримання сієсти - навіть у Північній Європі та місцях з більш прохолодним кліматом, де люди не звикли припиняти роботу чи діяльність у полуденну спеку.

Хоча температура в Північній Європі, як правило, нижча, ніж у Південній Європі, головна проблема полягає в тому, що багато будинків спроектовані таким чином, щоб утримувати тепло.

Прикладом цього є Скандинавія, де багато будинків побудовані з використанням більш легких будівельних матеріалів, таких як дерево, яке чудово підходить для холодної погоди, але може ускладнити виживання в сильну спеку.

Дослідження Оксфордського університету, опубліковане в цьому місяці, показало, що у Великобританії, Норвегії та Швейцарії буде спостерігатися найбільш різке відносне збільшення числа некомфортно жарких днів, якщо глобальна мета обмеження потепління до 1,5 градусів Цельсія (2,7 градуса за Фаренгейтом) вище доіндустріального рівня не буде досягнута.

Без стійких втручань зростаюча залежність від кондиціонування повітря сприятиме циклу прискореного спалювання викопного палива, щоб охолодити людей, оскільки світ на вулиці стає все гарячішим.

Погода в Європі та світі - подробиці

Греція вже довгий час бореться з лісовими пожежами. За останні два тижні в країні зафіксували три хвилі середземноморської спеки, в результаті чого п'ятеро людей загинули. Лісові пожежі на популярному острові Родос, які горять вже десять днів, викликали найбільшу в історії Греції евакуацію людей.

Хоча до кінця місяця ще є час, вчені вже висловили впевненість, що цього Липня стане найспекотнішим на планеті за всю історію метеоспостережень. А деякі фахівці вважають, що Липень 2023 року взагалі стане найспекотнішим місяцем на Землі за останні 120 тис. років.