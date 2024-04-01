По всій країні сьогодні небо буде тьмяним.

Пил з Сахари дістався України. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Хвиля тепла із західного Середземномор'я, яка принесла до нас аномально високі температури повітря останніми днями, захопила ще пил із Сахари", - пояснили синоптики.

Вони опублікували супутниковий знімок, на якому добре видно хмару пилу, що розповсюджується Європою.

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Як повідомляється, мешканці західних областей могли спостерігати запилення ще вчора, а сьогодні ця хмара пошириться на більшість областей України.

"Небо буде тьмяним. Зачиняйте вікна, пил може бути шкідливим для людей з распіраторними захворюваннями, осіб похилого віку та дітей", - попереджають синоптики.

Пил із Сахари дістався і Європи - подробиці

Як повідомляв Погода УНІАН раніше, пил з Сахари досяг Європи. Напередодні він огорнув Німеччину, Францію та Швейцарію. Атмосфера над деякими регіонами Європи набула жовтувато-помаранчевого відтінку через дрібні частки піску, які вітром були принесені з пустелі. Очікується, що якість повітря погіршиться протягом найближчих кількох днів.

31 березня пилом накрило Прикарпаття, а вже сьогодні така ситуація очікується по всій Україні. Небо, за даними синоптиків, буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до +25 градусів.

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