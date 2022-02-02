Канарські острови і Мадейра сильно постраждали від пилу в повітрі.

Величезна хмара пилу з Сахари поширюється над Атлантичним океаном. На Канарських островах і в Португалії оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Про це повідомляє Independent.

На знімку, зробленому з космосу, видно, як запорошена хмара з Сахари рухається над західним узбережжям Африки до Атлантичного океану. Як повідомляє видання, це вже третя буря менш ніж за два тижні.

На знімку, зробленому супутником Copernicus Sentinel-3 видно величезну хмару над іспанськими Канарськими островами, а також над Мадейрою в Португалії, які сильно постраждали від значної концентрації пилу в повітрі.

Іспанське національне метеорологічне агентство AEMET оголосило "жовтий" рівень небезпеки, а органи охорони здоров'я рекомендували людям не залишатися на відкритому повітрі протягом тривалого часу.

Нагадаємо, в січні у Сахарі випав сніг. У деяких районах пустелі температура опускається нижче нуля.

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