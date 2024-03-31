Сьогодні пил вже дістався до Прикарпаття, а завтра його відчують в усій Україні.

В Україну прибуває пил із Сахари. Очікується значне погіршення якості повітря в найближчі дні.

Як повідомляє метеостанція "Бориспіль", сьогодні пилом накрило Прикарпаття, а ось 1 квітня така ситуація буде по всій Україні.

Небо буде дуже тьмяним. При цьому все ще очікується аномальне тепло до +25 градусів.

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Як пише DW, пил із Сахари дістався і Європи. Сьогодні він накрив Німеччину, Францію та Швейцарію. Небо над частиною Європи забарвилося в жовтувато-жовтогарячий колір через найдрібніші частинки піщаного пилу, який вітер доніс з пустелі. Якість повітря також значно знизиться у найближчі кілька днів.

Погода в Україні 1 квітня

Як писав УНІАН, погода в Україні в понеділок, 1 квітня, потішить теплом і сонцем. Температура повітря сягатиме 24 тепла.

"Малохмарно, без опадів. Температура вночі 5-10°, у західних областях 9-14° тепла; вдень 19-24°, на високогір'ї Карпат і узбережжі морів 14-19°", - повідомили в Укргідрометцентрі у Facebook.

При цьому очікується вітер переважно південний, 7-12 м/с, а в Карпатах удень і в західних областях місцями пориви 17-22 м/с.

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