Тайвань постраждав від двох сильних землетрусів, але це ще не кінець. Вчені попереджають, що нові сильні поштовхи можуть статися найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.
Увечері 15 серпня біля північно-східного узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 5,7. А сьогодні, 16 серпня, на сході острова стався землетрус магнітудою 6,3.
Землетрус був настільки сильним, що відчувався і в столиці Тайваню - Тайбеї. Влада заявила, що метро в місті продовжувало працювати, але на нижчій швидкості.
У метеорологічній службі попереджають про підземні поштовхи, які можуть сягнути магнітуди 5,5 у найближчі кілька днів. Близько дюжини землетрусів було зафіксовано біля Хуаляня з моменту сильного поштовху сьогодні вранці.
Синоптики також попередили про ризик зсувів у гірських районах після дощових днів.
Землетрус на Тайвані
Тайвань розташований недалеко від стику двох тектонічних плит і схильний до землетрусів.
У квітні Хуалянь постраждав від найсильнішого землетрусу на Тайвані як мінімум за 25 років. Дев'ятеро людей загинули і понад 900 дістали поранення.