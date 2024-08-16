Фахівці попереджають, що найближчими днями острів знову може трясти.

Тайвань постраждав від двох сильних землетрусів, але це ще не кінець. Вчені попереджають, що нові сильні поштовхи можуть статися найближчим часом. Про це повідомляє Reuters.

Увечері 15 серпня біля північно-східного узбережжя Тайваню стався землетрус магнітудою 5,7. А сьогодні, 16 серпня, на сході острова стався землетрус магнітудою 6,3.

Землетрус був настільки сильним, що відчувався і в столиці Тайваню - Тайбеї. Влада заявила, що метро в місті продовжувало працювати, але на нижчій швидкості.

У метеорологічній службі попереджають про підземні поштовхи, які можуть сягнути магнітуди 5,5 у найближчі кілька днів. Близько дюжини землетрусів було зафіксовано біля Хуаляня з моменту сильного поштовху сьогодні вранці.

Синоптики також попередили про ризик зсувів у гірських районах після дощових днів.

Тайвань розташований недалеко від стику двох тектонічних плит і схильний до землетрусів.

У квітні Хуалянь постраждав від найсильнішого землетрусу на Тайвані як мінімум за 25 років. Дев'ятеро людей загинули і понад 900 дістали поранення.

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