Жертвами стихії стали щонайменше 4 людини, ще десятки дістали поранення.

Тайвань струсонув найбільший за чверть століття землетрус. Через підземні поштовхи руйнувалися десятки будівель, а на східній частині острова стався зсув ґрунту.

Як повідомляє Ajazeera, приблизно через 15 хвилин після основного землетрусу на Тайвані відчувалася серія поштовхів, що тривала протягом години. Місцева влада заявила, що афтершоки можуть тривати протягом наступних трьох-чотирьох днів.

За різними даними, сила землетрусу становила від 7,2 до 7,7. Після нього для Японії та Філіппін було оголошено загрозу цунамі. Пізніше попередження було скасовано. Цей землетрус став найсильнішим на острові з часів землетрусу 1999 року, внаслідок якого загинуло 2400 осіб.

За даними агентства, тайванська система оповіщення, яка зазвичай попереджає за кілька хвилин до землетрусу, цього разу не спрацювала вчасно.

Reuters повідомляє, що жертвами землетрусу на Тайвані стали щонайменше 4 людини і ще понад 50 постраждали. Близько 20 осіб опинилися в пастці в зруйнованих будівлях, рятувальні роботи тривають.

Смертельний землетрус у Японії - подробиці

У перший день 2024 року Японію сколихнув 7-бальний землетрус, жертвами якого стали понад 60 осіб. Через катастрофу в країні зупинили рух поїздів, а телеканали скасували новорічні передачі.

Землетрус призвів до цунамі заввишки 1,2 метра і зсуву суші на 3 метри.

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