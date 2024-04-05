Наразі відомо про 12 загиблих унаслідок стихії.

На Тайвані внаслідок найсильнішого за 25 років землетрусу загинули вже 12 людей. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, минулої ночі в постраждалому регіоні сталося ще близько 50 підземних поштовхів, деякі з яких відчувалися навіть у столиці - Тайбеї.

Близько 400 осіб опинилися в пастці в національному парку "Ущелина Тароко". За словами рятувальників, люди перебувають у безпеці, а вертольоти вивозять поранених і доставляють вантажі.

"Дощ підвищує ризик каменепадів і зсувів, які наразі становлять найбільшу проблему", - кажуть рятувальники.

Наразі відомо про 18 зниклих безвісти, троє з них - іноземці, громадяни Австралії та Канади.

Землетрус на Тайвані - подробиці

3 квітня Тайвань струсонув найсильніший за чверть століття землетрус. Жертвами його стали щонайменше 12 осіб, ще понад тисяча дістали поранення.

Землетрус силою 7,4 стався за день до того, як на Тайвані почалися довгі вихідні у зв'язку з традиційним фестивалем з прибирання могил.

Тайвань розташований поблизу стику двох тектонічних плит і схильний до землетрусів. У 2016 році внаслідок землетрусу на півдні острова загинуло понад 100 осіб, а в 1999 році землетрус магнітудою 7,3 забрав життя понад 2000 осіб.

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