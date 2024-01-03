Жертвами землетрусу на даний момент стали 62 людини, пошукові роботи тривають.

Кількість загиблих в результаті потужного землетрусу, що сталося в Японії в перший день Нового року, зросла до 62 в середу. Тепер влада побоюється, що тим, хто вижив, загрожує мінусова температура, прогнозовані зливові дощі та зсуви, пише Reuters.

Нагадаємо, землетрус з попередньою магнітудою 7,6 стався на півострові Ното в понеділок вдень, зрівнявши з землею будинки і відрізавши віддалені райони від такої необхідної допомоги.

Тим часом синоптики прогнозують сильні дощі і зсуви в постраждалих від землетрусу районах. Зруйновані дороги, пошкоджена інфраструктура і віддаленість найбільш постраждалих районів ускладнюють рятувальні роботи, а повний масштаб збитку і жертв залишається неясним через кілька днів після землетрусу.

Влада підтвердила на даний момент 62 випадки смерті, що робить цей землетрус найбільш смертоносним в Японії як мінімум з 2016 року.

"Минуло понад 40 годин з моменту першого землетрусу. Це битва з часом, і я вважаю, що зараз настав вирішальний момент у цій битві", - заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Уряд відкрив морський шлях для доставки допомоги, і тепер деякі великі вантажівки можуть дістатися до найбільш постраждалих районів, сказав Кісіда.

Місцеві жителі побоюються, що повернення до звичайного життя буде трудомістким процесом.

"Дорожні умови жахливі. Це перший раз, коли дороги так серйозно пошкоджені", - кажуть вони.

Тим часом на півострові тривають слабкі землетруси.

Землетрус в Японії - що відомо

В Японії Новий рік почався з 7-бального землетрусу і хвиль цунамі. Через катастрофу в країні зупинили рух поїздів, а телеканали скасували новорічні передачі. Понад 35 тисяч будинків у центральній частині Японії залишилися без електропостачання.

Руйнівний землетрус призвів до загибелі щонайменше 62 осіб, цунамі висотою 1,2 метра і зсуву суші на 3 метри.

Вас також можуть зацікавити новини: