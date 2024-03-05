Підземні поштовхи зафіксували на івано-Франківщині.

В Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, підземні поштовхи зафіксували 4 березня в районі м. Надвірна Івано-Франківської області на глибині 7 кілометрів. Магнітуда землетрусу склала 1,7 за шкалою Ріхтера.

"За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами", - пояснили спеціалісти.

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За даними центру спецконтролю, останній землетрус з цього району був 06 лютого, тоді зафіксували підземні поштовхи магнітудою 2,4.

Землетруси в Україні - останні новини

Зазначимо, що це вже другий землетрус в Україні з початку березня. 1 числа в Україні зафіксували землетрус, який можна біло відчути. Епіцентр землетрусу знаходився в Решетилівському районі Полтавської області на глибині 10 кілометрів. Його магнітуда склала 3,6.

Наприкінці лютого, 28 числа, землетрус стався біля острова Зміїний. Магнітуда становила 2,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи зафіксували на глибині 5 км.

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