У Китаї стався потужний землетрус, є жертви (відео)

Через землетрус загинуло три людини.

У Китаї стався землетрус / Фото ua.depositphotos.com

У Китаї стався потужний землетрус магнітудою 5,4, є жертви. Катастрофа сталася на північному заході Синьцзян-Уйгурського автономного району Китаю в середу, 24 березня.

Про це повідомляє Ukrrain з посиланням на агентство CGTN.

Читайте також У Японії стався потужний землетрус: синоптики попереджають про загрозу цунамі (відео)

Епіцентр знаходився у 252 км на південний схід від міста Хочен, де проживають 360 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 30 кілометрів.

В агентстві повідомили, що підземні поштовхи викликали пошкодження 65 будівель. Також повідомляється, що під час землетрусу загинули три людини.

Серія поштовхів сталася наступного дня після двох землетрусів магнітудою 5,3 і 5.

Загроза зсуву у Тбілісі

Грузинська столиця Тбілісі опинилася під загрозою сходу гігантського зсуву, який утворився через розлом в скелі в районі вулиці Мачаваріані.

Як стверджують фахівці грузинського Інституту наук з вивчення Землі, купи каменів, піску і щебеню рухаються у бік міста зі швидкістю в п'ять сантиметрів на добу, а глибина розлому становить не менше 18 метрів.

"Це не дрібниця, і на цьому потрібно робити акцент. Ми визначили це по аерофотозйомці. Але це неточні дані, і їх необхідно перевірити", - розповіла керівник Інституту Теї Годоладзе.

У свою чергу, місцева мерія стверджує, що загроза сходу селю виникла через будівельні роботи, які велися в районі скелі в останні кілька років. Журналісти видання відзначають, що під схилом розташовується дорога Нуцубідзе-лісі-Вашліджварі. Її зведення курувала міська влада.

До теперішнього часу відрізок траси, що проходить під скелею, був перекритий. Для вивчення ситуації та оцінки потенційної загрози до Грузії за запитом влади терміново прибула група німецьких геологів з Мюнхенського бюро будівництва та геології. Точного прогнозу розвитку подій поки немає.