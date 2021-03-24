Купа каменів і піску рухаються у бік міста: Тбілісі опинився під загрозою сходу зсуву (фото)

Зсув рухається в бік міста зі швидкістю в п'ять сантиметрів на добу.

У горі продовжує збільшуватися тріщина / Фото Sputnik Грузія

Грузинська столиця Тбілісі опинилася під загрозою сходу гігантського зсуву, який утворився через розлом в скелі в районі вулиці Мачаваріані, пише Sputnik Грузія.

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Як стверджують фахівці грузинського Інституту наук з вивчення Землі, купи каменів, піску і щебеню рухаються у бік міста зі швидкістю в п'ять сантиметрів на добу, а глибина розлому становить не менше 18 метрів.

"Це не дрібниця, і на цьому потрібно робити акцент. Ми визначили це по аерофотозйомці. Але це неточні дані, і їх необхідно перевірити", - розповіла керівник Інституту Теї Годоладзе.

У свою чергу, місцева мерія стверджує, що загроза сходу селю виникла через будівельні роботи, які велися в районі скелі в останні кілька років. Журналісти видання відзначають, що під схилом розташовується дорога Нуцубідзе-лісі-Вашліджварі. Її зведення курувала міська влада.

До теперішнього часу відрізок траси, що проходить під скелею, був перекритий. Для вивчення ситуації та оцінки потенційної загрози до Грузії за запитом влади терміново прибула група німецьких геологів з Мюнхенського бюро будівництва та геології. Точного прогнозу розвитку подій поки немає.

Останній великий обвал природного ґрунту стався в Грузії 13 червня 2015 року. Поряд з сильними дощами це спровокувало сильну повінь в Тбілісі. Місто було затоплене, серйозно постраждав центр грузинської столиці, частково були зруйновані автомагістралі, пошкоджені лінії електропередачі та житлові будинки. Жертвами стихії стали 19 осіб.

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