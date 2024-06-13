Сьогодні температура повітря у більшій частині Греції перевищила +40 °C.

На грецькому острові Родос стався землетрус магнітудою 4,9 бала під час попередження про спеку. За даними сейсмологічної лабораторії Афінського університету та Геологічної служби США, землетрус стався у популярному туристичному місці близько 20:20 у середу, передає Sky News.

"За попередніми сейсмічними даними, землетрус не повинен був завдати значної шкоди, але, ймовірно, багато людей відчули його як легку вібрацію в районі епіцентру", - зазначив представник Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру (EMSC) для The Sun.

Зазначається, що землетрус стався на тлі першої літньої спеки в Греції, адже тоді було оголошено попередження про спеку до 20:00 четверга.

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Також очікувалось, що вже сьогодні, 13 червня, температура повітря перевищить +40 °C на більшій частині центральної та південної Греції, зокрема великі Афіни, Кікладські острови та Крит.

Журналісти повідомили, що влада Афін закрила найвідомішу античну пам'ятку країни Акрополь через високу температуру. За даними метеорологів, високі температури були спричинені південними вітрами, які несуть гаряче повітря та пил з Північної Африки. Водночас співробітники Червоного Хреста почали роздавати туристам пляшки з водою.

Своєю чергою міністр Василіс Кікіліас, який відповідає за цивільний захист, заявив, що у четвер був особливий ризик лісових пожеж через високу температуру та вітер.

"Спека стала останньою в низці серйозних погодних катаклізмів для Греції - однієї з найбільш вразливих до кліматичних змін країн Європи", - попередили у виданні.

Наслідки спеки у Греції - останні новини

Як писав УНІАН, Греція вирішила запустити безкоштовний відпочинок для туристів, які були змушені перервати свою відпустку через лісові пожежі у 2023 році, які сталися через спеку. Зазначається, що до 25 тисяч постраждалих відпочивальників зможуть отримати право на компенсацію.

"Це буде застосовуватися тільки до готелів, а не до приватного житла в стилі Airbnb", - пояснив очільник профспілки готельєрів острова Янніс Папавасіліу.

Також повідомлялось, що у Греції закривають туристичні локації та школи через сильну спеку. Крім того, у Афінах будуть використовувати дрони, які оснащені тепловізійними камерами для координації заходів з охорони здоров'я населення.

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