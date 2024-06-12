Служба погоди Греції оголосила попередження про сильну спеку з ранку середи до 8 вечора четверга.

Греція закриває туристичні місця і школи в Афінах через першу літню спеку, повідомляє Sky News.

За прогнозами, у середу та четвер у деяких районах Греції температура повітря сягне максимуму в 43C.

У результаті популярна археологічна пам'ятка в Афінах - Акрополь, була закрита з 9 ранку до 2 години дня (GMT) у середу через небезпечну для життя температуру.

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Медики Червоного Хреста роздавали туристам пляшки з водою, а початкові школи та дитячі садочки в південних районах країни були закриті до п'ятниці, коли очікується похолодання.

У Афінах також будуть використовуватися безпілотники, оснащені тепловізійними камерами, для координації заходів з охорони здоров'я населення.

Глобальне потепління - новини

У липні минулого року в Греції панувала аномальна спека, яка призвела до сотень пожеж.

Аномальне підвищення температури припало на розпал туристичного сезону. У зв'язку з численними лісовими пожежами з популярного серед туристів острова Родос (він постраждав від вогню найбільше) було евакуйовано безпрецедентну кількість людей - майже 20 тисяч.

А цього року аномальна спека накрила Індію - на початку червня температура перевищила 50 градусів за Цельсієм, що призвело до десятків смертей від теплового удару.

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