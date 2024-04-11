До 25 тисяч відпочивальників отримають ваучери на тижневе перебування в готелях острова Родос.

Влітку 2023 року, в самий розпал туристичного сезону, грецький острів Родос охопили масштабні лісові пожежі. Тоді влада оголосила наймасштабнішу в історії евакуацію острова, через що багато туристів були змушені перервати свій відпочинок.

Цього року грецька влада вирішила компенсувати відпочинок туристам, які змушені були покинути острів минулого літа, організувавши для них "безкоштовний" відпочинок. Згідно з рішенням, яке місцеві чиновники з туризму називають першим у світі, до 25 тисяч постраждалих відпочивальників, більшість з яких – британці, з цього тижня матимуть право на компенсацію, пише The Guardian.

У рамках програми люди, які проживали у готелях, евакуйованих через пожежі, зможуть обміняти електронні ваучери на суму до 500 євро для покриття витрат на тижневе проживання на Родосі. Ініціативу буде реалізовано у два етапи: відсьогодні до 31 травня і з 1 жовтня до 15 листопада.

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За словами чиновників з туризму на Родосі, ця ініціатива викликала величезний ажіотаж: уже понад 5 тисяч відпочивальників зареєструвалися на участь у програмі.

Як зазначив Янніс Папавасіліу, який очолює профспілку готельєрів острова, компенсація відображатиме суму, яку клієнти спочатку заплатили туроператорам, і варіюватиметься від 300 до 500 євро.

"Це буде застосовуватися тільки до готелів, а не до приватного житла в стилі Airbnb", – уточнив він.

При цьому прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, який відвідав Родос раніше цього тижня, попередив про високий ризик виникнення лісових пожеж і надалі.

"Усе Середземномор'я є гарячою точкою зміни клімату. За статистикою, це означає, що у нас буде більше пожеж і, можливо, більше повеней", – заявив він.

Літній відпочинок у Греції 2024

Цього року влада Греції вирішила запровадити низку важливих змін, що стосуються туризму. Так, у січні 2024 року стало відомо, що грецька влада запровадила новий збір для туристів – на стійкість до змін клімату. Таким чином уряд прагне отримати кошти на відновлення постраждалих від минулорічних лісових пожеж регіонів і наступні кліматичні проєкти.

Тепер туристи будуть зобов'язані платити додаткові податки в місцях проживання. Нову систему застосовуватимуть тільки у високий сезон – з березня по жовтень. Сума податку варіюватиметься залежно від офіційного рейтингу об'єкта розміщення і становитиме від 1 до 4 євро за ніч.

Крім того, з цього року в Греції посилили пляжні правила. Одна зі змін полягає в тому, що 70% грецьких пляжів мають бути вільні від шезлонгів, щоб запобігти їхній переповненості та зробити відпочинок комфортнішим. Крім того, між шезлонгами і береговою лінією тепер повинна буде дотримуватися мінімальна відстань у чотири метри, щоб людям було легше дістатися до води. Цьому рішенню передували масштабні протести місцевих жителів минулого літа, які скаржилися, що прибережний бізнес витісняє їх із грецьких пляжів.

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