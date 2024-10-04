Вранці у сейсмічному районі Вранча стався землетрус на глибині понад 100 кілометрів.

Жителі південних районів Одеської області відчули землетрус, який стався у Румунії, яка межує з українським Подунав’ям. Про це заявив Національний науково-дослідний інститут фізики Землі у Румунії.

У повідомленні йдеться, що 4 жовтня приблизно о 06:19 (за румунським часом) у сейсмічному районі Вранча стався помірний землетрус магнітудою ML 4,2 на глибині 103,8 кілометра:

"Землетрус стався за 44 кілометри на захід від Фокшани, 58 кілометри на північ від Бузеу, 69 кілометрів на схід від Сфанту-Георге, 79 кілометрів на схід від Брашова, 91 кілометр на північний схід від Плоєшті".

У соціальних мережах жителі півдня Одеської області, зокрема Ізмаїльського району, який межує з Румунією, пишуть, що вранці відчули поштовхи.

Нагадаємо, 16 вересня приблизно о 17:42 в Одесі та Одеській області відчувалися кілька поштовхів. На верхніх поверхах тряскалися меблі, "дзвенів" посуд, по карнизах "їздили" штори.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала. Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі. Інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

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