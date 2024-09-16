Інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила.

В Румунії, з якою межує Одеська область, стався землетрус, поштовхи від якого відчули в обласному центрі. Як передає кореспондент УНІАН, приблизно о 17:42 відчувалися кілька поштовхів.

Зокрема, на 5-му поверсі трусилися меблі, "дзвенів" посуд, по карнизах "їздили" штори. Люди, що перебували у сусідній кімнаті, кажуть, що диван, на якому вони сиділи, нагадав палубу судна під час шторму.

Схожі дописи наразі роблять інші жителі міста, особливо перелякалися мешканці "висоток".

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що, за попередньою інформацією, у Румунії стався землетрус магнітудою 5,3 бала.

"Його відчули у Болгарії, Молдові та Україні, зокрема в Одесі. Інформація про пошкодження чи постраждалих у місті не надходила", - заявив Труханов.

Водночас у Головному центрі спеціального контролю повідомили, що землетрус також стався на Тайвані.

"Джерело землетрусу знаходиться на узбережжі острова Тайвань, на глибіні 21 км. За класифікацією землетрусів відноситься до "сильних". Більшість людей злякані й вибігають з приміщень. Багато людей із зусиллям тримаються на ногах. Коливання відмічаються водіями окремих автомобілів. Дзвонять великі дзвони. У окремих випадках - зсуви проїжджих частин доріг на крутих схилах і тріщини на дорогах", - йдеться у повідомленні.

Йдеться, що також сталося порушення стиків трубопроводів, тріщини в кам'яних загородженнях. На поверхні води утворюються хвилі, вода стає каламутною у зв`язку з підняттям мулу. Міняється рівень води в криницях і дебіт джерел. У деяких випадках утворюються нові, або пропадають існуючі джерела води. Окремі випадки зсувів на піщаних та кам`яних берегах річок.

Негода в Європі - деталі

Нагадаємо, циклон "Борис" приніс величезну кількість дощів у Центральну та Східну Європу. Потерпає від стихії низка країн, унаслідок повені в Польщі потонула одна людина, в Румунії загинуло п'ятеро, кількох громадян Чехії оголосили зниклими безвісти. У низці областей України на суботу оголошували підвищений рівень небезпеки. Зокрема, в Карпатах та на Закарпатті - ІІ рівень через значні дощі, а у західних, Вінницькій та Одеській областях попереджали про значні дощі та грози, через що оголошено I рівень небезпечності.

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