На Філіппінах сталися 212 землетрусів за добу: на островах прокидається вулкан

Вхід на острів вулкана Таал суворо заборонений.

Таал на Філіппінах / Фото therealbrute / flickr.com/people/therealbrute/

У вулкана Таал на Філіппінах за останні 24 години були зареєстровані землетруси і викиди великої кількості газу. Це є ознаками виверження, що насувається.

Про це повідомляє Meteoprog з посиланням на The Manila Times.

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Під мережею вулканів Таал було зареєстровано 212 землетрусів, в тому числі 168 підземних поштовхів тривалістю від 1 до 20 хвилин і 44 низькочастотних вулканічних землетруси.

"Той факт, що у нас зареєстровані вулканічні поштовхи і тривалі фонові поштовхи, що перевищують нормальну норму викидів двоокису сірки, що складає 923 тонни на день, повільне, але стійке роздуття вулкана все ще вказує на магматичну активність на невеликій глибині під вулканом", - сказав глава Філіппінського інституту вулканології і сейсмології Ренато Солідум.

Вхід на острів вулкана Таал, особливо в районі головного кратера і тріщини Даанг Кастіла, суворо заборонений. Місцевим органам влади було рекомендовано постійно оцінювати і посилювати готовність ранньої евакуації сіл навколо озера Таал в разі відновлення виверження.

Влада цивільної авіації повинна порадити пілотам уникати польотів поблизу вулкана, оскільки попіл, що переноситься по повітрю, і балістичні осколки від раптових вибухів можуть становити небезпеку для літаків.

Довідка УНІАН. Таал - діючий вулкан на Філіппінах, популярний туристичний об'єкт в країні. Розташований на острові Лусон за 60 км на південь від столиці Філіппін, Маніли. Тааль - один з найменших активних вулканів Землі.

30 січня 1911 року сталося найсильніше у XX столітті виверження Таалу - загинули 1335 осіб. За 10 хвилин загинуло все живе на відстані до 10 км. Хмару попелу бачили з відстані 400 км.

Виверження Таалу у січні 2020 року

На Філіппінах 13 січня 2020 року прокинувся вулкан Таал, місцева влада оголосила евакуацію мешканців розташованих поблизу населених пунктів.

Школи на острові Лусон, де розташований Таал, залишаться закритими протягом дня.

Таал вважається одним з найактивніших вулканів у Південно-Східній Азії. На думку співробітників філіппінського НДІ сейсмології, коли завершиться нинішнє виверження, передбачити неможливо.