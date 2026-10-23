Сицилію сколихнули 10 землетрусів: у Палермо евакуювали школи, обвалилася скеля

Жителі Еолійських островів, які розташовані неподалік, після підземних поштовхів вийшли на вулиці.

На італійському острові Сицилія один за одним сталися до 10 землетрусів, повідомляє The Mirror.

Йдеться, що місцеві жителі через підземні поштовхи виходили на вулиці, шукаючи безпечні місця.

"Землетруси зафіксували біля узбережжя Палермо. Найсильніший із них мав магнітуду 5,7 і стався приблизно о 12:19 за місцевим часом", - зазначає ЗМІ.

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За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії, епіцентр землетрусу розташовувався в південній частині Тірренського моря, на північний захід від Еолійських островів.

У столиці Сицилії Палермо з міркувань безпеки евакуювали кілька шкіл. Також евакуація відбулася в будівлі суду в місті Трапані. Жителі Еолійських островів, які розташовані неподалік, після підземних поштовхів вийшли на вулиці.

За попередніми повідомленнями, на острові Філікуді, що входить до Еолійського архіпелагу, обвалилася частина скелі. Інформації про інші руйнування чи постраждалих наразі немає.

Перед найсильнішим землетрусом о 11:51 за місцевим часом стався підземний поштовх магнітудою 4,3 на глибині 24 км. До цього також зафіксували землетруси магнітудою 3,6 і 3,3, а ще шість поштовхів магнітудою не менш як 3.

Землетрус в Румунії

Як писав УНІАН, 19 жовтня у Румунії стався землетрус, який відчули жителі півдня Одеської області. Подія сталася у сейсмічній зоні Вранча, повіт Бузеу - землетрус відбувся з магнітудою 4,8. Його осередок залягав на глибині 124,1 км, інтенсивність поштовхів становила IV бали. Епіцентр землетрусу розташовувався за 54 км на південь від міста Бузеу, за 58 км на схід від Брашова, за 60 км на південний схід від Сфинту-Георге, за 62 км на північ від Плоєшті, за 72 км на південь від Фокшан і за 90 км на північний схід від Тирговіште. Жителі півдня Одещини, зокрема Ізмаїльського району у соцмережах повідомили, що відчули поштовхи. Мешканці населених пунктів Рені, Кілія тощо розповіли про "добрячий поштовх" та про те, що "трусило меблі".

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