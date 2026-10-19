У Румунії стався землетрус, який відчули навіть в Україні

Епіцентр землетрусу розташовувався за 54 км на південь від міста Бузеу.

Сьогодні, 19 жовтня у Румунії стався землетрус, який відчули в Україні, зокрема жителі півдня Одеської області.

Як повідомляє румунський Національний інститут досліджень і розвитку фізики Землі, 19 жовтня о 11:51:57 за місцевим часом у сейсмічній зоні Вранча, повіт Бузеу, Румунія, стався помірний землетрус магнітудою 4,8.

Йдеться, що осередок землетрусу залягав на глибині 124,1 км, інтенсивність поштовхів становила IV бали.

Відео дня

"Епіцентр землетрусу розташовувався за 54 км на південь від міста Бузеу, за 58 км на схід від Брашова, за 60 км на південний схід від Сфинту-Георге, за 62 км на північ від Плоєшті, за 72 км на південь від Фокшан і за 90 км на північний схід від Тирговіште. Відчутність поштовхів залежить від місця перебування", - йдеться у повідомленні.

Жителі півдня Одещини, зокрема Ізмаїльського району у соцмережах повідомляють, що відчули поштовхи. Мешканці населених пунктів Рені, Кілія тощо пишуть про "добрячий поштовх", про те, що "трусило меблі".

Потужний землетрус у Панамі

Нагадаємо, 9 жовтня на півдні Панами стався землетрус магнітудою 7,7. Йшлося, що підземні поштовхи пошкодили будівлі та змусили тисячі людей вийти на вулиці, на дорогах утворилися затори. Багато хто не міг дістатися дому. Водночас масштабних руйнувань і людських жертв, за попередніми даними, вдалося уникнути. Вогнище землетрусу знаходилося на глибині 12,6 км, епіцентр – у малонаселеній місцевості приблизно за 200 км від столиці Панама-Сіті. У наступні декілька годин в країні сталося понад 40 афтершоків.

Вас також можуть зацікавити новини: