В Україні стався землетрус (карта)

Підземні поштовхи зафіксували в Закарпатській області.

Сьогодні, 15 жовтня, в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, підземні поштовхи зафіксували в Тячівському районі Закарпатської області.

Землетрус стався на глибині 8 км рано вранці. Його магнітуда становила 2,1.

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За словами експертів, такий землетрус належить до категорії невідчутних.

Землетруси та вулкани в Україні

Наприкінці вересня, 22 числа, у Полтавській області стався землетрус магнітудою 4,2. За словами вчених, цей землетрус був "сильно помірним". Під час таких поштовхів багато людей, які перебувають у будівлі, лякаються і вибігають на вулицю, деякі навіть втрачають рівновагу. Домашні тварини також вибігають із приміщень.

За словами геолога, петрографа, доктора геолого-мінералогічних наук і професора Олександра Митрохіна, на території України існують вулкани, активність яких завершилася задовго до появи людини. Наймолодші з них знаходяться в Закарпатській області.

У свою чергу, професор і директор Геологічного музею Віктор Нестеровський вважає, що загальна кількість грязьових вулканів в Україні може перевищувати 100, якщо враховувати не тільки діючі, а й давно згаслі об’єкти.

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