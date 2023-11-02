Зима без потрясінь: синоптики розповіли, якої погоди чекати українцям

Затяжна тепла осінь наштовхує на думку, що так само в Україні ризикує затягнутися й зима, вкравши у нас добрячий шматок класичної весни. УНІАН поспілкувався з кліматологами й синоптиками та дізнався, якої погоди чекати українцям у найближчі місяці.

На погоду в Україні можуть впливати локальні історії, такі як зменшення вуглецевого сліду через зупинку великих промислових підприємств внаслідок війни, або відродження Великого Лугу замість Каховського водосховища після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Але не варто скидати з рахунків і глобальне потепління.

"Якщо дивитися в глобальному плані, то у нас і вересень був рекордно теплим, і в жовтні було доволі багато рекордів. Особливо [порадували теплом] остання декада жовтня і останні дні жовтня. Навіть трішечки на листопад перейшло. Проте зараз все ж осінь більш-менш вступає у свої осінні права", - зазначила синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

За її словами такі температурні показники пов’язані як зі зміною клімату, глобальним потеплінням, який впливає на всю Землю, так і з таким фактором, як зміна холодних поверхневих вод південної частини Тихого океану на теплі, що відбувається раз на кілька років – Ель-Ніньйо.

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"До весни 2023 року це була Ла-Нінья, тобто холодні поверхневі води. А у 2023-му, якраз протягом літа, води змінилися на Ель-Ніньйо. Багато науковців у світі кажуть, що це є додатковим поштовхом до глобальних антропогенних змін у кліматі. Тобто, це буде впливати і на всю Земну кулю, на всі процеси, особливо синоптичні. Адже додатковій енергії в атмосфері треба буде кудись діватися. В різних регіонах це проявляється по-різному", - сказала експерт.

Явища Ель-Ніньйо і Ла-Нінья відбуваються кожні 2-7 років і тривають до 12 місяців. При цьому, вони мають вплив на погоду в усьому світі. Це, звісно, не єдині фактори, які впливають на клімат, але вони – серед найбільших.

ВВС приводили слова очільника відділу довгострокових прогнозів в метеорологічному офісі Великої Британії Адама Скайфа, який зауважив, що в поточному році Ель-Ніньйо досягне свого піка наприкінці 2023-го. Через це американські вчені вважають, що 2024-й рік може стати найспекотнішим роком в історії.

Як розповіла УНІАН Наталія Птуха, відповідні тенденції утримуватимуться до кінця року, що для нашого регіону, переважно, проявляється у вигляді вищих температурних показників, зменшенні кількості холодних днів та збільшенні теплих.

"Така тенденція буде зберігатися. І, звичайно, це в глобальному плані впливає і на те, що в нас в Києві в останній день жовтня був вже 41-й температурний рекорд від початку поточного року", - зазначила вона.

Ситуативно ж на формування теплої погоди в Україні вплинуло те, що повітряні потоки були з півдня, а звідти надходить тепла повітряна маса.

При цьому, за словами Наталії Птухи, навіть примхи природи, які нещодавно проявили себе, і на Україну налетіла справжня буря (в різних регіонах країни шквальний вітер завдав шкоди, в результаті падіння дерев були поранені і загиблі), не є чимось аномальним – це було "абсолютно очікувано".

"Гідрометцентр за добу до цього, навіть трішки більше, випустив попередження про небезпечні явища, про вітер першого рівня небезпеки… По Київщині навіть окремо, з наближенням циклону з атмосферними фронтами. До речі, по Київщині був другий рівень небезпеки, і він дійсно справдився", - сказала вона.

Проте, за словами експерта, аномальними ці явища назвати складно, адже такі погодні умови на території України час від часу трапляються.

"Не часто, але в принципі, це класичний вихід циклону з південного заходу. Просто він був доволі активний", - пояснила Птуха.

Синоптик зауважує, що і в першій декаді листопада в Україні не варто очікувати на мінусові температури та сильні морози. Зниження температури має початися у другій половині останнього осіннього місяця.

"Середньомісячна температура у нас розрахована в межах 2-7 градусів тепла по території всієї України", - зазначила вона.

При цьому експерт додала, що прогнозувати сніг в листопаді складно, але і виключати цього не можна, адже за статистичними кліматичними даними сніг у цей час не є чимось аномальним.

Зважаючи на загальні тенденції, зима також має бути теплою. На такі думки наводять як глобальні процеси на кшталт Ель-Ніньйо, загальні кліматичні зміни, так і той факт, що в останні роки кліматологи спостерігають тенденцію по території України: холодний період стає все теплішим.

"Багато науковців кажуть, що є тенденція до того", - зазначила Птуха і додала, що прояви зими в нашому регіоні, звісно ж, будуть, але, можливо, в меншій силі.

Завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, своєю чергою, розповіла УНІАН, що загалом заразі температурний режим дуже нестійкий. Проте очікувати на холоди в листопаді не варто.

За її словами, в першій половині листопада температура, переважно, становитиме близько 10-15 градусів, а в другій – 5-10 градусів.

"Особливих похолодань в листопаді немає… Температурний режим буде коливатися", - сказала вона і додала, що не буде в листопаді і надмірної кількості дощів.

Так само, за її словами, не треба чекати на сніжний грудень. Це не означає, що снігу зовсім не буде, але такого снігового покриву, як в середині минулого сторіччя, точно не діждемось.

"В основному, взимку будуть дощі, буде мокрий сніг… Тобто, якщо раніше, як всередині попереднього сторіччя, випадав сніг, то тепер випадатиме мокрий сніг", - прогнозує Мартазінова.

Кліматолог додає, що затяжна осінь зовсім не означає, що затяжною буде й зима. Але треба готуватися до того, що бурі, як нещодавня, можуть повторюватись і взимку.

"Це теж наша дійсність. І те, що ми вже бачили нещодавно, - воно може повторитися. Може повторитися в грудні, я думаю", - сказала експерт.

Насправді будь-які прогнози погоди – доволі умовні. Більше чи менше опадів, трохи вища, чи трохи нижча за норму температура… Українцям просто варто звикати до такого клімату, який зараз встановлюється в країні. В принципі, останні роки в Україні доволі схожі зими. Тому можна сподіватись, що довгих лютих морозів не буде. Але "тепла", чи як ще називають "європейська", зима – не означає, що взимку геть не буде холодно.

Таня Поляковська