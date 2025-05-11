Вчені побачили на супутникових знімках те, що вважалося дуже тривалим процесом.

Вчені виявили в Антарктиді незвичайне явище, яке вони назвали "льодовим піратством" – коли один льодовик краде кригу в іншого. Про це повідомляє науковий вісник Daily Galaxy.

Дослідники відстежували потік льоду протягом 17 років, вивчаючи супутникові знімки. Зміни в льодовиковому потоці спостерігалися на Східному льодовику Колера. Протягом періоду дослідження швидкість руху льодовика зростала, тоді як його сусід, Західний льодовик Колера, навпаки сповільнювався. Дослідники дійшли висновку, що в даному випадку мав місце взаємний вплив льодовиків один на одного.

Швидший Східний льодовик почав "красти" кригу у Західного Колера, перенаправляючи його потік на себе. Найбільш вражаючим аспектом цього явища є те, як швидко воно відбувається — те, що раніше вважалося можливим лише за століття, відбулося за два десятиліття.

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"Оскільки крижаний потік Східний Колер тече та розріджується швидше під час свого руху, він поглинає або "краде" лід у повільнішого Західного Колера. Це фактично акт "крижаного піратства", коли потік льоду перенаправляється з одного льодовика на інший, і льодовик, що прискорюється, по суті краде лід у свого сусіда, що сповільнюється", – пояснюють науковці.

Це відкриття має вирішальне значення для розуміння того, як швидкі зміни антарктичних льодовикових щитів можуть вплинути на підвищення рівня моря в майбутньому. Адже ці льодовики живлять шельфові льодовики Дотсона та Кроссона, які скидають кригу в море Амундсена. Швидкість, з якою ці льодовики стікають і зрештою тануть у морі, безпосередньо пов'язана з глобальним підвищенням рівня моря.

Розуміння того, як зміщуються льодовики Західної Антарктиди, є ключовим для прогнозування їхньої поведінки в найближчі десятиліття, особливо враховуючи, що зміна клімату продовжує прискорювати ці процеси.

Результати дослідження опубліковано в журналі The Cryosphere.

Інші наукові новини про Антарктиду

Як писав УНІАН, Антарктида вперше за десятиліття несподівано набрала вагу. Однак вчені зазначають, що тимчасове зростання льодовика не означає стабілізацію – глобальні ризики зберігаються.

Також ми розповідали, що людство змогло вирішити одну з найбільших екологічних проблем сучасності. Йдеться про озонову діру над Антарктидою, яка почала затягуватися.

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