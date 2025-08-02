Так відповідний законопроект зареєстровано сьогодні, 2 серпня.

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект №0332 про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, відповідний документ зареєстровано сьогодні, 2 серпня.

Зазначається, що ініціював цей законопроект сам Зеленський.

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Що передбачає ця угода

Зокрема вона передбачає мінімум £3,6 млрд (≈ $3,6 млрд) щорічної військової допомоги, що виділяється до 2030/31 року і далі "наскільки буде потрібно", підтримку в навчанні українських військових і пілотів, а також сприяння постачанню винищувачів і авіації з країн НАТО, співпрацю у створенні спільних проектів з далекобійної зброї, а також поглиблену взаємодію у форматі Joint Expeditionary Force (JEF) та принципи реагування: у разі нападу — консультації протягом 24 годин та підтримка.

Також в цій угоді йдеться про зміцнення співпраці в енергетиці, особливо в галузі критичної мінералогії, зеленої металургії, ядерної енергетики та переходу на чисту енергію і обмін у галузі науки і технологій (AI, дрони, агротехнології, космос), включаючи спільні дослідницькі проекти та інвестиції.

100-річна угода з Великою Британією - що ще відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 січня Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Угоду в Києві підписали президент Володимир Зеленський і британський прем'єр-міністр Кір Стармер.

Український лідер назвав це виходом на новий рівень відносин між країнами: "Ми впевнені в незалежності нашої держави, і це те, що українці вже ніколи не віддадуть. Ми впевнені в наших європейських партнерах, і це те, що зміцнює і Україну, і Британію, і весь наш євроатлантичний простір. Це основа для взаємодії наших народів на покоління вперед".

За словами Зеленського, угода справді всеосяжна. Вона охоплює безпекові, оборонні, економічні та технологічні елементи, а також взаємодію в інформаційній та культурній сфері.

"Усе те, що дає змогу не тільки відповідати на загрози, які ми маємо зараз, а й бачити, як зростатиме наш потенціал захисту, наш потенціал активних дій", - розповів після підписання глава держави.

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